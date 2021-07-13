Москва, , 17:22 — REGNUM Ряд стран Запада заинтересован в том, чтобы русские и украинцы не были частью единого целого, и именно на это намекает в своей статье об историческом прошлом России и Украины президент РФ Владимир Путин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подлинная независимость и суверенитет Украины невозможны в отрыве от партнёрства с Россией. Определяющий посыл заключается в том, что, несмотря на разногласия на политическом уровне, несмотря на антироссийскую государственную политику на Украине, наш президент глубоко убеждён, что русские, украинцы и белорусы — это один общий народ, и что стена, возникшая в последние годы между Россией и Украиной, те отношения и конфликты, которые выражаются в гибели людей — это большая беда и общая трагедия. Президент это признаёт. Это является последствием в том числе и наших совместных ошибок, которые были допущены в разные годы, но на современном этапе в большей степени это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремятся к тому, чтобы мы не смогли быть снова частью большого единого целого. Это, в первую очередь, страны Запада, которые заинтересованы в подрыве нашего славянского единства», — сказал Данюк.

По его словам, несмотря на всё это, основной посыл, который можно прочитать в конце статьи Путина, заключается в том, что Россия открыта к диалогу с Украиной, и что «мы признаём право Украины отстаивать свои национальные интересы, но считаем, что ни в коем случае ни Украина, ни украинский народ не должны быть орудием против России и против Москвы в чужих руках»: «Президент говорит о том, что многое на Украине делается неправильно, и, действительно, многие люди, несогласные с такой политикой, загнаны в подполье, их лишили элементарного права голоса, но, даже несмотря на это, мы как страна с большим уважением относимся и украинскому языку, и к традициям, и к стремлению украинцев самим выбирать своё будущее. Другое дело, что Россия никогда не позволит, чтобы против её людей и интересов использовали её же исторические территории и людей, которые являются частью большого русского народа».

Данюк считает, что российские власти понимают, что именно партнёрские и братские отношения выгодны двум странам, и это «предопределено исторически, ментально, геополитически, геоэкономически, потому что та кооперация и экономическая система, которая развивалась на протяжении десятилетий, в последнее время стремительно разрушается — в первую очередь, силами украинской стороны»: «И ничего хорошего в этом нет. Была такая степень кооперации, которой в какой-то момент могла позавидовать сама Европа и страны ЕС. Важный посыл заключается в том, что на Украине, несмотря на насаждение русофобских идей, миллионы жителей отвергли проект «анти-Россия». Это не только крымчане, севастопольцы и жители Донбасса — это большое количество людей, живущих на юго-востоке Украины. И мы видим, что сложилась ситуация, при которой рациональная точка зрения, когда ты спрашиваешь, почему бы не восстановить отношения с Россией, воспринимается как проявление некоего сепаратизма, экстремизма и даже терроризма. Украинская власть заявляет, что для того, чтобы такую позицию искоренить среди людей, она даже готова проводить этнические чистки, применять военную силу».

Специалист подчеркнул, что ситуация в Донбассе за время президентства Владимира Зеленского сильно деградировала: «Несмотря на то, что он приходил к власти с совершенно другими лозунгами, обещав остановить войну, восстановить единство страны и сохранить права русскоязычных граждан. Ничего этого не происходит, и очевидно, что Украине Донбасс не нужен, и, как мне кажется, эта статья может во многом свидетельствовать, что мы стоим на пороге важного государственного решения, при котором мы поменяем своё отношение к статусу ДНР и ЛНР. Сейчас мы в соответствии с нормами международного права и Минскими соглашениями, завизированными на уровне Совбеза ООН, признаём это частью Украины. Однако та политика медленного, удушающего геноцида, создание условий для гуманитарной катастрофы, всевозможные политические заявления толкают наше государство в лице президента к совершению важного шага — изменения отношения к статусу ДНР и ЛНР. Никто не говорит, что мы сию минуту примем их в состав России — нет. Но ситуация, при которой эти образования получат квазигосударственный статус, станут независимыми по-настоящему, находясь, естественно, под протекторатом нашей страны по аналогии с Южной Осетией и Абхазией — этот статус стал ближе».

Эксперт считает очевидным тот факт, что Украине Донбасс «просто не нужен, но проблема в том, что для нынешнего политического режима в Киеве война и обострение в Донбассе крайне важны для сохранения политической власти, потому что таким образом они продолжают эксплуатировать образ жертвы от внешней агрессии, и экспортировать русофобию с конвертацией её в поддержку со стороны Запада»: «Абсолютно очевидно, что Запад делает всё, чтобы создавать на Украине атмосферу страха и ненависти в отношении нашей страны — просто потому, что управлять Украиной в таком случае намного проще».

Даже несмотря на всё это, отметил Данюк, позиция России — «не просто миролюбивая, а заключается в том, что мы — один народ, мы, несмотря на то, что происходит на Украине в отношении русского языка, народа и культуры, никогда не превратимся в «анти-Украину»: «В первую очередь, эта статья направлена на тех здравомыслящих людей, которые остались на Украине, и их большое количество. Посыл о том, что лишь гражданам Украины решать, какой она будет — он во многом поможет людям задуматься, являются ли политики у власти людьми, которые по-настоящему отстаивают интересы Украины, либо это ставленники внешних сил, которые крайне заинтересованы в продолжении кровопролития и подобного рода исторической оказии, при которой единый народ с помощью технологий и в неоднозначные периоды истории стал народом разделённым, и который пытаются стравить друг с другом».