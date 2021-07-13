Тверь, 13 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Вопросы социально-экономического развития Тверской области обсудили на двусторонней встрече 13 июля губернатор Игорь Руденя и председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе его поездки в регион. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Игорь Руденя, в частности, подчеркнул, что благодаря федеральной поддержке в регионе в непростой период пандемии коронавируса реализованы комплексные пакеты мер поддержки региональных предприятий, имеющих ключевое экономическое значение.

Пресс-служба правительства Тверской области Двусторонняя встреча губернатора Игоря Рудени и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина

«Мы сохранили рабочие места, налоговый потенциал производств. Также реализуем ряд программ по цифровой трансформации в здравоохранении. В системе скорой помощи создали единый диспетчерский центр, обновили автопарк санитарных машин. Кроме того, обновляем парк школьных автобусов», — сообщил Руденя.

В регионе ведется работа по сокращению государственного долга. Так, более 3,5 млрд рублей, сэкономленных на обслуживании госдолга, выделены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса. Ещё одна тем — дороги. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тверской области отремонтируют 259 км автодорог регионального значения.

На встрече обсуждалась также демографическая политика. Совместно с федеральным центром оказывается поддержка семьям с детьми, многодетным родителям: это помощь в приобретении автотранспорта, погашении ипотеки и другие направления. Также регион получит от федерального центра крупную партию машин скорой помощи и школьных автобусов.

«Президент страны дал поручение по выделению средств регионам на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. В частности, Тверская область в этом году получит 22 машины скорой помощи и 58 школьных автобусов», — сказал Михаил Мишустин.

Отметим, что 13 июля Михаил Мишустин побывал на Тверском вагонзаводе и в Промтехнопарке КСК. Председатель правительства отметил инновационный аспект их работы.

«Тверской вагонзавод — это современное производство, где применяют последние достижения в области цифровой трансформации и управления. КСК производит все необходимое для вагоностроения. Такая кооперация — создание системы промышленного производства и управление с помощью современных методик — очень здорово и эффективно», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Также председатель Правительства РФ высоко оценил проекты по развитию модели пассажирских перевозок в Верхневолжье и туристско-рекреационного кластера в Завидово.

«Система управления городским транспортом позволяет людям найти нужный маршрут через удобные сервисы, повысить собираемость налогов. Все это достойно подражания и масштабирования в рамках страны. А новые инфраструктурные вложения в кластер в Завидово будут, как мне кажется, интересны и для гостей Тверской области, и для самих тверичей», — подчеркнул Мишустин.