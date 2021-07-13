Мишустин и Руденя обсудили вопросы развития Тверской области
Тверь, 13 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Вопросы социально-экономического развития Тверской области обсудили на двусторонней встрече 13 июля губернатор Игорь Руденя и председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе его поездки в регион. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Игорь Руденя, в частности, подчеркнул, что благодаря федеральной поддержке в регионе в непростой период пандемии коронавируса реализованы комплексные пакеты мер поддержки региональных предприятий, имеющих ключевое экономическое значение.
В регионе ведется работа по сокращению государственного долга. Так, более 3,5 млрд рублей, сэкономленных на обслуживании госдолга, выделены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса. Ещё одна тем — дороги. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тверской области отремонтируют 259 км автодорог регионального значения.
На встрече обсуждалась также демографическая политика. Совместно с федеральным центром оказывается поддержка семьям с детьми, многодетным родителям: это помощь в приобретении автотранспорта, погашении ипотеки и другие направления. Также регион получит от федерального центра крупную партию машин скорой помощи и школьных автобусов.
Отметим, что 13 июля Михаил Мишустин побывал на Тверском вагонзаводе и в Промтехнопарке КСК. Председатель правительства отметил инновационный аспект их работы.
Также председатель Правительства РФ высоко оценил проекты по развитию модели пассажирских перевозок в Верхневолжье и туристско-рекреационного кластера в Завидово.