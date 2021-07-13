Минск, 13 июля 2021, 17:19 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии расследует «акт терроризма» по заявлению члена Палаты представителей национального собрания Белоруссии — лидера «Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича. По словам потерпевшего, в его дом неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью.
Тем временем: Лукашенко пожаловался Путину на «мятеж» и «террористов»
"Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь
В ведомстве заверили: «Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности».
Ранее КГБ занималось расследованием «Инцидента в Лиозно»: в 1994 году о покушении на себя заявил кандидат в президенты Александр Лукашенко. Следователи пришли к выводу об инсценировке покушения. Виновные не были привлечены к ответственности.