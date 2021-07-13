Минск, , 17:19 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии расследует «акт терроризма» по заявлению члена Палаты представителей национального собрания Белоруссии — лидера «Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича. По словам потерпевшего, в его дом неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью.

Тем временем: Лукашенко пожаловался Путину на «мятеж» и «террористов»

"Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Акт терроризма»), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича», — сказано в заявлении КГБ, опубликованном 13 июля.

В ведомстве заверили: «Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности».

Ранее КГБ занималось расследованием «Инцидента в Лиозно»: в 1994 году о покушении на себя заявил кандидат в президенты Александр Лукашенко. Следователи пришли к выводу об инсценировке покушения. Виновные не были привлечены к ответственности.