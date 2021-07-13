Некрасовское, Ярославская область, 13 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области произошёл лесной пожар. Об этом сообщает ЯрНьюс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Yarnews.net Лесной пожар

Сообщения о горящем лесе появились в 13.30 13 июля. Очаг возгорания находился в районе Красного Профинтерна. Площадь пожара составила на 15 часов 5 гектаров.

Пожар тушат сотрудники лесной охраны, в километра от возгорания находится населённый пункт.