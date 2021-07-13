Великий Новгород, 13 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Вблизи города Пестово Новгородской области произошло падение мотодельтаплана с двумя людьми на борту. Один из них получил тяжелые травмы и находится в коме. При падении была повреждена линия электропередач.

СЗ СУ на транспорте СК РФ Падение мотодельтаплана в Новгородской области

По факту авиапроисшествия органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации полетов.

Как установлено, поздно вечером 12 июля пожилой мужчина, 1949 года рождения, вместе с молодым человеком, 2001 года рождения, совершал полет на мотодельтаплане вблизи города Пестово.

«В процессе полета дельтаплан столкнулись с линией электропередач, в результате чего молодой человек получил незначительные ушибы, мужчина находится в коме с черепно-мозговой травмой и множественными переломами ребер. Оба доставлены в больницу», — рассказали в СЗ СУ на транспорте.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются очевидцы и все обстоятельства произошедшего.

По данным телеграм-канала Baza, это ЧП оставило без электричества две тысячи жителей города Пестово: на 25 улицах города на несколько часов отключили свет.