Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Вооруженные силы США вывели из Афганистана более чем 95% своих войск, сообщает 13 июля пресс-служба Пентагона.

Напомним, ранее Вашингтон заявлял о выводе войск из Афганистана к 11 сентября текущего года.

Позднее этот срок был сокращён до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода войск США и их сателлитов отряды талибов берут под контроль всё новые районы Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Пуштунское право возвращается в Афганистан после гражданской войны