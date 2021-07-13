Тверь, 13 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, находящемуся в регионе с рабочей поездкой, проект развития кластера «Волжское море» и другие объекты туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 13 июля.

Пресс-служба правительства Тверской области Михаил Мишустин оценил проекты ОЭЗ «Завидово»

«Завидово — единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса. Ведется активное развитие территории совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ РФ. Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой», — рассказал Игорь Руденя.

Михаил Мишустин высоко оценил проект.

«Замечательный результат. Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово. При этом важно ориентировать такие кластерные решения на людей со средним достатком, которые должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это может достаточно хорошо получиться», — сказал Мишустин.

Глава Правительства РФ назвал проект очень интересным и сообщил, что Ростуризму, Министерству транспорта РФ будет поручено рассмотреть возможности финансовой поддержки в рамках госпрограмм и нацпроектов.

Отметим, что за период с 2014 по 2020 годы в Завидово уже построен целый ряд инфраструктурных проектов: отель Radisson Resort & Residences, Zavidovo, яхт-клуб, кемпинг «Завидово», оздоровительный комплекс, wake парк, аэропарк, созданы жилые районы и многое другое. Благодаря привлечению федеральных средств создана дорога к гостиничному комплексу, реконструирован подъезд к поселку Шоша. Также построены водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбицу, который соединил два берега реки, где расположен курорт Завидово.

Общий объём инвестиций планируется в сумме 29 млрд рублей, срок ввода различных опций — к 2025 году. В частности, планируется ввод крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, апарт-отелей, появится горнолыжный склон, детский парк и другие объекты. В настоящее время ведется строительство комплекса инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша.

Также создается транспортно-пересадочный узел с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, позволяющий объединить автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Завершающий этап проекта — строительство железной дороги до ТПУ «Завидово». После ввода пассажирский речной порт в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек.