Ярославль, 13 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославле начальница почтового отделения украла денежный перевод, предназначавшийся акционеру металлургического комбината. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.

Ярославский областной суд

В ноябре 2018 года осужденная, бывшая на тот момент начальником почтового отделения, увидев в рабочей программе денежный перевод суммой 49 тысяч 769 рублей, внесла ложные паспортные данные получателя в платёжный документ и сама забрала деньги из кассы.

Как оказалось, это были дивиденды акционера металлургического комбината, которые иногда направлялись обществом с помощью почтовых переводов.

«В 2019 году из открытого интернет-ресурса дочь адресата узнала, что ее матери были начислены дивиденды в размере 49 769 рублей, которые их семья не получила. Сделав запрос в акционерное общество, узнала, что денежный перевод был кем-то получен, однако в сведениях о получателе были указаны паспортные данные, не принадлежащие ее матери. После этого она обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

На суде вину женщина не признала и сослалась на то, что под её логином и паролем в программу мог зайти любой другой сотрудник. Но судебное следствие исключило это версию.

Бывшую начальницу почты приговорили к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком в три года. Защита обжаловала приговор, но областной суд оставил жалобу без удовлетворения.