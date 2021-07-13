Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. На участке внешнего кольца Кольцевой автодороги Петербурга (КАД) между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют две полосы движения в связи с производством дорожных работ. Об том 13 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Calavera88 Развязка КАД, ЗСД, Дачного проспекта и Предпортовой улицы

Дорожные работы будут вестись на участке между развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия»). Таким образом с 17 по 24 июля будут перекрыты первая и вторая полосы движения на КАД с 79 по 64 км. При этом по третьей и четвертой полосам полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

«Устранять колейность будут на второй полосе, —уточнил Пузыревский. — Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий».