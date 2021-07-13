Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не собирается в ближайшее время изменять политику в отношении Кубы, сообщает 13 июля CNN.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

Еще во время избирательной кампании Байден пообещал отменить политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Кубы и возродить дипломатические отношения с островом, как это было при экс-президенте Бараке Обаме.

Однако на этой неделе, после того, как на Кубе прошли крупнейшие за последние десятилетия акции протеста, американские СМИ обратили внимание на отсутствие действий со стороны Вашингтона. Представитель администрации Байдена подтвердил, что никаких изменений на горизонте не предвидится, поскольку новая тактика находится на стадии обсуждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня представитель Ирана при Организации Объединенных Наций назвал односторонние принудительные меры США в отношении Кубы угрозой международному миру.

Захра Эршади заявила, что эмбарго США причиняет трудности и страдания кубинцам, в частности женщинам и детям, что приводит к вредным последствиям для финансового, банковского, коммерческого, инвестиционного, туристического, медицинского, образовательного и культурного секторов страны.