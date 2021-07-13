Калуга, 13 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Банк России выпустил три тысячи юбилейных монет номиналом три рубля к 650-летию Калуги, сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Банк России Банк России выпустил юбилейные монеты номиналом три рубля к 650-летию Калуги

На аверсе юбилейной монеты расположено рельефное изображение Музея космонавтики, панорама города, звездное небо, а также надписи «Калуга» и «650 лет». Монеты изготовлены из серебра, масса которого в чистоте составляет 31,1 грамма. Диаметр монеты — 39 миллиметров.

Юбилейные монеты Банка России поступят в обращение 14 июля 2021 года.