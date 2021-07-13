Кострома, 13 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин подписал постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников ряда сфер. Документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Наталья Диева Прививка

Согласно постановлению, прививки от коронавируса должны сделать работники организаций, работающих в сфере медицины, образования, соцзащиты и социального обслуживания населения, торговли, общепита, почты, общественного транспорта и такси. Вакцинации за исключением граждан, имеющих медотводы, подлежат сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, детских лагерей, ЖКХ и энергетики, многофункциональных центров, работники всех культурных организаций, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Руководителям всех предприятий и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, предписано организовать получение первой дозы вакцины сотрудниками в срок до 15 августа 2021 года. Вторую прививку работники должны сделать не позднее 15 сентября. Охватить вакцинацией необходимо не менее 60% людей.

В постановлении отмечается, что к принятию жестких мер главного врача подтолкнула ухудшающаяся обстановка с распространением инфекции в регионе. За неделю с 5 по 11 июля в Костромской области выявили 847 инфицированных COVID-19, это наибольшее количество случаев за неделю с начала 2021 года. Более 65% всех заболевших составляют граждане трудоспособного возраста от 16 до 64 лет. Граждане заражаются коронавирусом, посещая торговые центры, парки, мероприятия, отдыхая за рубежом.

Как ранее писало ИА REGNUM, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова выразила беспокойство темпами вакцинации населения в регионе. По данным на 13 июля прививки от COVID-19 общим числом сделали около 18,5% населения Костромской области.