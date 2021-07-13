Оренбург, 13 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки среди жертв COVID-19 оказалась беременная женщина. У нее было тяжелейшее поражение лёгких. Об этом 13 июля во время прямого эфира в Instagram сообщила вице-губернатор, глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, сейчас наблюдается большое вовлечение в эпидпроцесс беременных женщин, чего не было в предыдущие волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. С начала 2021 года в регионе по причине COVID-19 скончались три беременные женщины.

Савинова также проинформировала, что на сегодняшний день в областной клинической больнице № 2 находится порядка 30 беременных оренбурженок, из них две — в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Оренбуржья обратилась к беременным женщинам, проживающим в Оренбургской области с просьбой минимизировать контакты и оставаться по возможности дома, а мужьям и родителям будущих матерей сделать прививки против коронавирусной инфекции.

Напомним, в Оренбуржье введены новые ограничения, в частности. Работодателям предписан перевести беременных работниц на дистанционный режим работы.