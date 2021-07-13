Транспортная модель Тверской области достойна подражания – Мишустин
Тверь, 13 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Новая транспортная модель, внедрённая в Тверской области, достойна подражания и масштабирования в рамках всей России. Об этом сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в регион 13 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Михаил Мишустин назвал работу новой транспортной модели Верхневолжья отличным примером цифровой системы управления. Мишустин вместе с губернатором Игорем Руденей посетили Тверской вагоностроительной завод и производство ГК «Ключевые Системы и Компоненты», Мишустину рассказали о деятельности компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Гостям рассказали о работе цифровой платформы, которая позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика, об открытой платежной системе. Губернатор Игорь Руденя продемонстрировал Михаилу Мишустину мобильное приложение «Волга»: с его помощью можно построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта на остановку.
«На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом. Удобство, понятное расписание. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда точно распределяется ресурс, доступный для человека. Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны», — сказал Михаил Мишустин.
Как сообщили председателю правительства РФ, следующим этапом развития транспортной системы должно стать возобновление трамвайного движения в Твери.
«Трамвай был одним из первых транспортных средств, запущенным в городе. Поэтому все очень ждут его восстановления. Планируем внедрять современные технологии — мягкую подвеску, новые рельсы. И что еще важно — это скорость движения. Транспорт должен двигаться по выделенной полосе. Можно сказать, что это аналог лёгкого наземного метро», — отметил Игорь Руденя.
В настоящее время ведется работа по восстановлению работы двух наиболее значимых и востребованных трамвайных маршрутов — №5 и №11.
В целом благодаря запуску новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации в регионе полностью ликвидированы «серые» перевозки, платежи по налогам и сборам увеличились в семь раз. На данный момент восемь из десяти пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, точность выполнения расписания составляет 98%. На 67% сократилось в регионе число ДТП с участием общественного транспорта, на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона позитивно оценивают изменения в транспортной сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта с запуска новой модели в Твери и Калининском районе.