Тверь, 13 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Новая транспортная модель, внедрённая в Тверской области, достойна подражания и масштабирования в рамках всей России. Об этом сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в регион 13 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Михаил Мишустин назвал работу новой транспортной модели Верхневолжья отличным примером цифровой системы управления. Мишустин вместе с губернатором Игорем Руденей посетили Тверской вагоностроительной завод и производство ГК «Ключевые Системы и Компоненты», Мишустину рассказали о деятельности компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Гостям рассказали о работе цифровой платформы, которая позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика, об открытой платежной системе. Губернатор Игорь Руденя продемонстрировал Михаилу Мишустину мобильное приложение «Волга»: с его помощью можно построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта на остановку.

Пресс-служба правительства Тверской области Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Тверскую область

«На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом. Удобство, понятное расписание. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда точно распределяется ресурс, доступный для человека. Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны», — сказал Михаил Мишустин.

Как сообщили председателю правительства РФ, следующим этапом развития транспортной системы должно стать возобновление трамвайного движения в Твери.

Пресс-служба правительства Тверской области Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Тверскую область

«Трамвай был одним из первых транспортных средств, запущенным в городе. Поэтому все очень ждут его восстановления. Планируем внедрять современные технологии — мягкую подвеску, новые рельсы. И что еще важно — это скорость движения. Транспорт должен двигаться по выделенной полосе. Можно сказать, что это аналог лёгкого наземного метро», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время ведется работа по восстановлению работы двух наиболее значимых и востребованных трамвайных маршрутов — №5 и №11.

В целом благодаря запуску новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации в регионе полностью ликвидированы «серые» перевозки, платежи по налогам и сборам увеличились в семь раз. На данный момент восемь из десяти пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, точность выполнения расписания составляет 98%. На 67% сократилось в регионе число ДТП с участием общественного транспорта, на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона позитивно оценивают изменения в транспортной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта с запуска новой модели в Твери и Калининском районе.