Екатеринбург, 13 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге умерла преподавательница факультета журналистики Уральского федерального университета Елена Лозовская. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Пресс-служба УрФУ Елена Лозовская

Супруга бывшего декана факультета Бориса Лозовского посвятила журфаку 40 лет — большую часть жизни. Преподавательница скончалась на 69-м году жизни.

По информации ИА REGNUM, за некоторое время перед кончиной Лозовская заразилась коронавирусом. Её вместе с мужем госпитализировали с COVID-19, супруг уже выписан.

Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался от COVID-19 магистрант УрФУ.

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