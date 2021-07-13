Пенза, 13 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Пензенской области первым компонентом антиковидной вакцины по состоянию на 13 июля привили 240 348 человек, сообщает региональный минздрав.

Tatarstan.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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На сегодняшний день этот показатель достиг 37% взрослого населения, запланированного на вакцинацию для формирования коллективного иммунитета. Полностью завершили иммунизацию 162 132 человека.

В регион поступила очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Спутник V» отгружен в количестве 29,1 тыс. комплектов одно-и двухдозного препарата.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 13 июля зарегистрировано 52 042 случая заражения коронавирусом.

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