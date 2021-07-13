Салехард, 13 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В ЯНАО пассажиров в возрасте до 12 лет авиакомпании «Ямал» по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова обеспечила игровыми наборами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Игровой набор «Живём на Севере»

Акция продлится по 30 сентября для пассажиров прямых рейсов в курортные города России. Дети до двух лет получают мягкие книжки. Для юных ямальцев постарше выдаётся сумка-рюкзак, в которой находятся книжка-раскраска, карандаши, точилка, пазл, настольная игра, набор наклеек.

Отмечается, что самолёты авиакомпании «Ямал» летают на юг по 11 авиамаршрутам. Все полёты в среднем длятся около пяти часов. Игровой набор позволит провести это время незаметно и с пользой.