Москва, , 16:23 — REGNUM Российский истребитель Су-30 выполнил сопровождение самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем, сообщает 13 июля Национальный центр управления обороной России.

Воздушный объект, шедший к границам России, был обнаружен техническими средствами.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение», — указано в сообщении Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, разведывательные самолёты и беспилотники США и стран НАТО появляются у границ России над Чёрным морем почти ежедневно.

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