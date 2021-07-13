Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM Передвижение воинских колонн будет происходить на автомобильных дорогах Южного федерального округа РФ 12−30 июля, сообщили 13 июля в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Будут задействованы трассы Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Крыма. Ведомство обратило внимание граждан на соблюдение правил дорожного движения и призвало к осторожности в маневрировании вблизи колонн ведомственной автобронетехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в ряде российских регионов начались учения Росгвардии «Заслон-2021». Они завершатся в конце июля.

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