Берлин, , 16:14 — REGNUM Германский бундесвер пополнился «космическим» штабом, в задачи которого входит анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и космической активности других государств, сообщает 13 июля военное ведомство ФРГ.

Штаб начал функционировать в рамках мероприятий, предусмотренных «Основными положениями для Бундесвера будущего», представленной в мае 2021 года.

В церемонии официального открытия «космического штаба» в коммуне Удем приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Германия — это высокоиндустриализированное, высоко интегрированное общество знаний. Оно живет как за счёт информации, так и за счёт экспорта. Поэтому наше благосостояние и безопасность в высокой степени связаны с космическим пространством. Наши гражданские и военные спутники — это ресурсы, которые нам необходимы. Это утверждение справедливо не только для Германии, но и для всего мира. Космос более не является эксклюзивной территорией», — заявила Крамп-Карренбауэр на церемонии в штаб-квартире нового подразделения бундесвера.

По словам Крамп-Карренбауэр, все операции Германии в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер.

Кроме того, она заявила о планах сотрудничества в космической сфере с США, НАТО и Евросоюзом.

Целью создания «космического штаба» заявлено объединение воздушного и кибер-потенциала бундесвера с возможностями, предоставляемыми космическими системами.

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