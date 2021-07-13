Пенза, 13 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Пензенской области уничтожен единственный в России деревянный планетарий, который располагался на территории парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Ранее власти обещали отреставрировать здание и выделили на его реконструкцию 352 млн рублей. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПК).

Снос

В январе текущего года пензенские власти сообщали, что здание планетария разберут и используют в дальнейшем около 30% пригодных конструкций. Отмечалось, что «реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен», и «облик [планетария] будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов».

Работы на объекте ведет ООО НПЦ «Цера». Подрядчик заранее предусматривал демонтаж здания, при этом активисты были против и просили власти изменить решение. Позже они написали заявление в полицию с требованием остановить реставрацию. На их просьбы ответа не последовало.

«Сейчас, когда сняли обшивку и стало видно состояние сруба, требующего лишь локальных замен, мы получаем возмущённые сообщения от реставраторов с призывом принять меры для остановки данных работ, которые можно рассматривать как вандализм, а не сохранение объекта культурного наследия», — публикует ВООПИК.

Единственный в России деревянный планетарий был построен в 1928 году и снесен 9−11 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Витим в Якутии снесли мемориал «Они сражались за Родину».

Читайте также: Вот такая «память предков»: в Якутии разрушили мемориал погибшим воинам