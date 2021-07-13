Москва, 13 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Иностранцы, принявшие участие в массовой драке на юго-востоке Москвы вечером 12 июля, будут выдворены из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

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«Иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего в отделы полиции были доставлены 103 участника драки, в отношении которых были составлены административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране и мелкое хулиганство. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний.