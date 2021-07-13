Тосно, Ленинградская область, 13 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Одна из достопримечательностей Ленинградской области — Саблинские водопады — истощили свои ресурсы из-за аномальной жары. Малый водопад, расположенный на реке Саблинка, полностью высох. Об этом 13 июля сообщают местные жители в социальных сетях.

Vk.com/mulyarchikvladimir В Ленобласти из-за жары высох малый Саблинский водопад (цитата со страницы Владимира Мулярчика в соцсети «ВКонтакте»

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Комплекс природных и исторических объектов Саблинский водопады располагаются в Тосненском районе Ленинградской области. Малый Саблинский водопад находится на реке Саблинка. Высота колеблется от 2 до 4 метров в зависимости от водопотока, эрозии и других факторов. В социальных сетях местные жители начали публиковать фото пересохшей достопримечательности.

«Лето 2021 жжёт. Саблинский малый водопад пересох», — поделилась в сети одна из посетительниц достопримечательности Ольга Ц.

«Высох», — лаконично подписал фотографии другой пользователь сети Владимир М.

Отметим, что заповедная зона расположена на территории 328,8 га и включает в себя два водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна с обнажениями кембрийских и ордовикских пород, несколько пещер искусственного происхождения, а также ряд исторических мест: древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами, хуторок «Пустынька» — бывшая усадьба графа Алексея Константиновича Толстого.