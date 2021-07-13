Варшава, , 16:09 — REGNUM 13 июля правительство Польши приняло решение расширить действие программы Poland Business Harbour. Отныне её действие будет охватывать не только граждан Белоруссии, но и других стран «Восточного партнерства», а также России. Об этом передает пресс-служба правительства Польши.

Данная программа предусматривает упрощение трудоустройства в Польше для иностранных специалистов из IT-индустрии и технологических компаний. Она была принята в августе 2020 года и изначально предназначалась для граждан Белоруссии. Оттуда в связи с политическим кризисом многие IT-специалисты начали уезжать в сопредельные страны.

Теперь программа позволит в упрощенном порядке устроиться на работу в Польше также IT-специалистам из Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и России.

Стоимость всего проекта на сегодняшний день составляет более 123 миллионов евро. В качестве её цели декларируется «поддержка польской экономики и более тесная интеграция со странами Восточной Европы».