Киев, , 16:11 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского в настоящий момент занимается разработкой «качественно нового и прогрессивного» законодательства для национальных сообществ.

Об этом заявил сам Зеленский на конференции сегодня, 13 июля.

«Многие национальности дружно живут в Украине бок о бок долгие годы. Но, к сожалению, столько же лет не совершенствовалось законодательство в этой сфере», — пожаловался президент.

Зеленский подчеркнул, что в новом законе речь идёт именно о сообществах, а не о национальных меньшинствах.

«Потому что ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством — менее важным, или менее защищенным, или менее счастливым. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы граждане Украины, все мы — равны… и это должно чувствовать каждое сообщество», — отметил он.

Глава Украины добавил, по по его мнению, само словосочетание «национальное меньшинство» заставляет человека чувствовать себя неравным с другими гражданами, поэтому его в перспективе намерены убрать из законодательства.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Отметим, что предложенный главой государства документ не включает русских в перечень коренных народов страны.