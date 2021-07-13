Ярославль, , 16:07 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков «не узнал» на общегородском совещании известного местного политика и функционера Дмитрия Волончунаса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Волончунас City-yaroslavl.ru

Дмитрий Волончунас присутствовал на совещании по видеосвязи как директор АО «Ярославльзаказчик» — крупнейшего строительного предприятия, принадлежащего мэрии города. Также Волончунас является депутатом муниципалитета Ярославля от «Единой России» и сыном экс-мэра города, заместителя председателя Ярославской областной думы Виктора Волончунаса.

Директор «Ярославльзаказчика» воспользовался возможностью задать вопрос, которую. мэр предоставляет в завершение трансляции совещания. Сначала мэр не рассмотрел, кто именно говорит.

«Давайте начнём с того — вы представьтесь, потому что на экране слабо видно, кто выступает», — сказал Владимир Волков.

«Меня слышно?», — переспросил Волончунас."Вас слышно, представьтесь! Задавайте вопрос!», — вновь потребовал мэр."Волончунас Дмитрий Викторович, я в видео нахожусь», — представился депутат-строитель. Но этой информации мэру не хватило."Ещё раз, ещё раз, ваша должность, организация, чтобы все понимали, о чём вопрос», — настаивал мэр.

«Депутат муниципалитета, Волончунас Дмитрий Викторович», — ответил Волончунас.

«Дмитрий Викторович, вот теперь мы вас узнали. А то сходу вопросы. Задавайте», — сказал мэр.

Владимир Волков руководит Ярославлем почти три года. Дмитрий Волончунас является директором «Ярославльзаказчика» с 2016 года. Он был назначен при предыдущем мэре Владимире Слепцове. До этого Волончунас работал вместе со Слепцовым в подмосковных Химках.

С трудом верится, что мэр не узнал руководителя крупной подконтрольной ему организации. Не исключено, что таким образом он хотел показать недовольство одним из последних «слепцовских» директоров. В пользу последней версии говорит то, что отвечать на вопрос Волончунаса мэр и вовсе не стал, посоветовав обратиться в соответствующий департамент.