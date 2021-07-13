Ленинградская область, 13 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. 10−13 июля 2021 года Разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке АО «ПО «Cевмаш», Фонда президентских грантов и ПАО «Транснефть» провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96. 13 июля 2021 года митрополит Таллинский и Эстонский Евгений (Решетников) вместе с участниками экспедиционной команды вышел в море к месту гибели М-96 и отслужил литию по погибшему экипажу.

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Первым командиром лодки был легендарный Александр Иванович Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях КБФ, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания «малютки» в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага.

Панихида

В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 под командованием капитан-лейтенанта Карташова Николая Ивановича. Лодка должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. Уйдя в море, М-96 на связь больше не выходила и все эти годы считалась пропавшей без вести.

Разведывательно-водолазная команда искала М-96 в территориальных водах Российской Федерации более 3 лет, предполагая, что лодка погибла на минных заграждениях «Зееигель». Корпус лодки обнаружен не был, и поиски продолжились совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Водолазное обследование находки проводилось 10 июля 2021 года. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка — это М-96. Лодка форсировала все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом лодка смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких субмарин.

Панихида

Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива, на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф на мостике показывает команду «Полный вперед», руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус. По данным российского историка Мирослава Морозова, на основе анализа немецких документов можно предположить, что скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944 в 3:48 ночи. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины.

Подводная лодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с подводной лодкой погибло 22 члена экипажа.

Обнаружение М-96 в Финском заливе в территориальных водах Республики Эстония означает, что в рамках границ Российской Федерации не осталось ненайденных советских подводных лодок, и фактически подводная война на этом участке окончена. Точнее, она окончилась в июле 2019 года, когда были отданы почести экипажам лодок Щ-302 и Щ-308.

Примечательно, что в 120 метрах от остова М-96 был обнаружен немецкий малый тральщик R73, который подорвался на мине и затонул 14 июня 1944. Как оказалось, погиб немецкий корабль на том же немецком минном поле, что М-96.