Москва, 13 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве достигла 32,7 градуса выше нуля, установив новый рекорд для 13 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Прежнее достижение в этот день было установлено 85 лет назад, в 1936 году. Тогда воздух прогрелся до 32,4 градуса. В 15:00 на станции ВДНХ прежний максимум был превышен на 0,3 градуса — метеорологи зафиксировали 32,7 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, во время жары вакцинированным от коронавируса гражданам следует соблюдать те же требования, что и в другие периоды.