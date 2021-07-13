Москва, 13 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Российские власти депортируют более ста мигрантов, задержанных за участие в массовой драке в московском районе Кузьминки. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

По решению суда иностранцев выдворят за пределы России и наложат на них административный штраф. Некоторым запретят въезжать на территорию РФ.

«В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте», — сообщили в столичном главке МВД ТАСС.

Задержанным вменили в вину нарушение правил въезда или пребывания в стране и мелкое хулиганство. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний, доследственная проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Кузьминках на Зеленодольской улице произошла массовая драка. В ней участвовали приезжие из стран Средней Азии. Есть пострадавшие, некоторым потребовалась госпитализация.

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