Киев, , 16:24 — REGNUM К сентябрю 2021 года украинские учёные представят свои наработки по созданию вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко 13 июля в интервью телеканалу «Суспильне».

Изак де Яудервилле. Ученый в кабинете. 1630

Он рассказал, что сотрудники Института биохимии им. А. В. Палладина и Института биологии клетки Национальной академии наук Украины к сентябрю представят довакцинный штамм, который можно использовать при изготовлении вакцин.

Чиновник добавил, что разработку своей вакцины также ведёт некая частная украинская фирма. Она не получила помощи от государства, поскольку не предоставила никаких расчётов и не доказала целесообразность инвестирования в данную разработку.

Ляшко отметил, что подчинённое ему министерство пытается договориться о передаче технологий, которые могли бы помочь производству вакцину от COVID-19 на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что над вакцинами от COVID-19 работают три группы украинских учёных, и якобы они уже создали прототипы препаратов.

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