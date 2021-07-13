Екатеринбург, 13 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Двух бывших сотрудников полиции из Екатеринбурга признали виновными в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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Было выявлено, что обвиняемые обещали задержанным мигрантам, что помогут им избежать выдворения за пределы России, заменив наказание на административный штраф. Получив от граждан деньги, злоумышленники не выполнили обещанного.

Экс-полицейских обвиняли по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Наказание им назначили в виде штрафов (в размере 300 тыс. рублей и 150 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили трёх экс-полицейских за изнасилование девушки.

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