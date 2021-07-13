Москва, 13 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Следующая неделя будет очень жаркой в Европейской части России и на Дальнем Востоке, а вот в Сибирь придёт холод. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил 13 июля на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

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Специалист рассказал о температурных аномалиях, которые ожидаются на ближайшей неделе. Так, температура в центре России будет на 8−9 градусов превышать норму.

«Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России», — отметил Вильфанд и добавил, что и на юге, и на севере Дальнего Востока также ожидается очень высокая температура.

А вот в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края сформируется «мешок холода». Температура там будет ниже нормы на 4−6 градусов.

Предварительные прогнозы говорят о том, что жаркими будут вторая половина июля и август. Температура может колебаться, предупредил Вильфанд.

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