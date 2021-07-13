Петрозаводск, 13 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Все медицинские работники Республики Карелия к началу января 2022 года пройдут аттестацию на профессиональную пригодность. В настоящий момент 15 медиков уже провалили соответствующий экзамен. Об этом 13 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Медработники Карелии к 2022 году пройдут аттестацию

По его словам, Карелии нужны только квалифицированные медицинские кадры, которые будут ставить правильные диагнозы и выписывать нужные лекарства. Чтобы вычленить профнепригодных была введена обязательная аккредитация медицинских работников.

«Да, это жесткий подход. Медработники, не прошедшие аккредитацию, не имеют права работать по специальности. Но он правильный. Времени для аккредитации осталось мало — до 1 января 2022 года», — уточнил Охлопков.

С 25 июня по 9 июля в Петрозаводском медколледже проходила первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». В этом году заявления об аккредитации подали 217 человек, из них 37 на специальность «Лечебное дело», 22 — «Акушерское дело», 158 — «Сестринское дело».

«Признаны прошедшими аккредитацию 202 специалиста, из них по специальности «Лечебное дело» — 35 (95%), по специальности «Акушерское дело» — 20 (91%), по специальности «Сестринское дело» —147 (93%)», — уточнил республиканский министр.