Киев, , 15:51 — REGNUM Дело, возбужденное против народного депутата Украины, главы политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука — «это беззаконие и давление на оппозицию», заявил 13 июля народный депутат Украины, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий отметил, что в любой демократической стране мира Медведчука освободили бы в тот же день, поскольку никаких конкретных доказательств его вины не предоставлено. Однако на Украине все по-другому, констатировал Рабинович — нынешняя украинская власть подминает под себя законы в надежде, что ей все простят.

«Телеканал «Первый независимый» выключили из эфира из-за какого-то письма «какого-то человека из СБУ»… До сих пор разъяснений по этому поводу нет, телеканал по-прежнему вещает только в YouTube, находясь в подвешенном состоянии», — напомнил политик.

«Что же касается ситуации с Медведчуком — это вопиющее беззаконие хотя бы по той причине, что власть просрочила все сроки по этому делу. Да и в любой демократической стране мира его бы освободили в тот же день. Но мы живем в Украине, мы живем в другой системе, где власть думает, что «подмяв» законы «под себя», в стране можно что-то построить, а результат простит методы. Но это не так — такого быть не должно», — подчеркнул Вадим Рабинович.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июля Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Власти инкриминируют лидеру ОПЗЖ государственную измену по нескольким эпизодам. Сторона защиты заявила, что считает решение суда незаконным, принятым с нарушениями, и поэтому будет подавать апелляцию.