Псков, 13 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Фестивальные показы состоятся на шести площадках с 22 по 24 июля: Большой концертный зал Псковской филармонии, кинотеатр «Смена», кинотеатр «Победа», креативное пространство «Лофт», отель «Двор Поздноева», палаты «Постникова». Показы во Дворе Поздноева и в палатах Постникова состоятся на открытом воздухе, а псковичи и гости Пскова получат редкую возможность посмотреть кино на старинных фасадах города.

Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

В конкурсной программе — шесть фильмов стран Ганзейского союза, в информационных программах — 44 фильма.

Откроет фестиваль фильм «Александр Невский» (1938), реж. Сергея Эйзенштейна. Выбор на него выпал не случайно. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения великого полководца и государственного деятеля.

Фильмом закрытия станет фильм-победитель кинофестиваля. Его название мы узнаем после голосования зрителей.

«Международный конкурс» — главный конкурс кинофестиваля. Напомним основную концепцию: в нем участвую картины, ставшие лидерами проката в своих странах. То есть это фильмы, уже получившие высокую оценку у себя на родине, теперь есть уникальная возможность познакомиться с ними и у нас в стране.

Главными судьями конкурсной программы являются зрители.

Перед каждым просмотром фильмов основной программы зрители будут получать оценочные листки, в которых они смогут выставить свои оценки картинам. Сумма оценок определит победителя.

В этом году в рамках фестиваля впервые состоится конкурс короткометражных фильмов. Попасть в эту программу могли молодые кинематографисты, представившие свой короткометражный фильм отборочной комиссии. Из 300 заявок было отобрано 22 работы, которые смогут посмотреть жители и гости Пскова. Победителей определит профессиональное жюри.

Также на фестивале будет впервые показана программа детских фильмов. В нее вошли 6 кинокартин, лучшую из которых также смогут выбрать зрители.

Одним из сюрпризов фестиваля станет российская премьера новой картины «Ленфильма» — «Золотые соседи» («Этаж»). Действие происходит в питерской коммуналке. Ее обитатели не родственники, а всего лишь соседи со своими привычками и мечтами. Неожиданно им предоставляется возможность разъехаться по отдельным квартирам, и тут они понимают, насколько дорожат друг другом. В ролях звезды отечественного кино: Светлана Немоляева, Анастасия Мельникова, Лия Ахеджакова, Михаил Боярский, Александр Баширов, Анвар Либабов, Семен Стругачев, а также молодые актеры. Кроме того, в картине снялся певец и композитор Сергей Шнуров.

Кроме зрителей фильмы фестиваля будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли: кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская.

В жюри короткометражного конкурса вошли: кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, режиссер Иван Болотников.

В Псков приедут известные кинематографисты:

Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Татьяна Колганова, Ольга Хохлова, Гоша Куценко, Олег Урушев, Евгений Айзикович, Павел Смирнов, Стас Мареев, Владимир Ярош, Илья Северов, Вадим Быркин, Светлана Чуйкина и другие.

Призы присуждаются в следующих номинациях:

Главный приз — за лучший фильм (присуждается по итогам зрительского голосования);

Специальные призы жюри (присуждается членами жюри);

Приз зрительских симпатий за лучший детский фильм (присуждается по итогам голосования юных зрителей);

Приз за лучший короткометражный фильм (присуждается жюри);

Почетная премия за вклад в киноискусство «Жизнь в кино» будет вручена актрисе Светлане Немоляевой.

Награды для победителей вновь создаст известный псковский керамист Юрий Пересада. В 2019 году художник изготовил призы в виде изразцов с изображением каменных ворот, ставших символом фестиваля. Новое творение будет исполнено в старинной псковской традиции наряду с современными и новаторскими техниками. Все награды Юрий Пересада изготавливает самостоятельно, начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием. На работу уходит больше месяца.