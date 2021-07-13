Пхеньян, , 15:50 — REGNUM В КНДР опровергли обвинения в адрес Пхеньяна о причастности к кибератаке на Корейский исследовательский институт атомной энергии (KAERI). Об этом сообщает северокорейский портал Uriminzokkiri.

Журналисты назвали данные обвинения «провокацией» и «глупостью», обостряющей ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее, 8 июля, представители парламентского комитета Южной Кореи по делам разведки сообщили о том, что Корейский исследовательский институт атомной энергии подвергся хакерской атаке, предположительно со стороны КНДР.

В настоящее время специалисты также выясняют причастность северокорейских хакеров к атаке на южнокорейскую авиакосмическую и оборонную компанию Korea Aerospace Industries (KAI).