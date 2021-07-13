Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал Агентство национальной безопасности (АНБ) провести расследование в связи с заявлением телеведущего Fox News Такера Карлсона о ведшейся за ним слежки со стороны ведомства, сообщает New York Post.

В письме генеральному директору АНБ Полу Накасону республиканец «потребовал» начать расследование по этому поводу, заявив, что он считает, что «любые утечки его [Карлсона] личных электронных писем от АНБ другим репортерам» также должны быть проверены. По словам республиканца, телеведущий должен быть защищен в рамках Первой поправки к Конституции США.

«Мистер Карлсон — журналист, который в настоящее время ведет популярную новостную программу «Вечер с Такером Карлсоном», и поэтому ему должна быть предоставлена свобода защиты прессы, гарантированная Первой поправкой к Конституции Соединенных Штатов», — написал сенатор.

«Как вы, несомненно, знаете, г-н Карлсон недавно заявил в своем телешоу, что АНБ не только читало его личные электронные письма, касающиеся его попытки взять интервью у президента России Владимира Путина, но также что АНБ раскрыло его личность и слило его личные электронные письма, в которых он указывался по имени, другим представителям прессы», — добавил Пол.

Ранее издание Axios сообщило о том, что Карлсон выходил на связь с кремлевскими посредниками по поводу возможного интервью с Владимиром Путиным. Карлсон впервые выступил с обвинениями в своем шоу в июне, заявив, что агентство «отслеживало его электронные коммуникации и планирует слить их с целью убрать это шоу из эфира». В свою очередь, в АНБ категорически отвергли обвинения в том, что ведомство шпионило за ведущим Fox News.