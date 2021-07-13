Москва, 13 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Массовая драка между трудовыми мигрантами из стран Туркестанского региона в Москве произошла не из-за межнациональной розни. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Киргизии.

МИД Киргизии

В МИДе отмечают, что распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве не соответствует действительности.

«Посольство Киргизии настоятельно призывает киргизстанцев не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство России», — подчеркивают в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 12 июля, вечером в Москве возле станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка уроженцев Киргизии и Таджикистана. Участие в ней принимали от 200 до 400 мигрантов. Несколько человек получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

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