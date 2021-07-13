Таллин, , 15:35 — REGNUM Председателям двух крупнейших партий Эстонии — Реформистской и Центристской — Кае Каллас и Юри Ратасу пока некого предложить на должность следующего президента страны. Об этом журналист Тоомас Сильдам сообщил гостелерадиовещанию ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что парламентские выборы нового главы государства начнутся уже через 50 дней, но кандидата у правящей коалиции реформистов и центристов до сих пор нет. Ратас и Каллас обещали лично заняться его поисками, но пока что у них есть только несколько отказов.

Потенциальные кандидаты, по мнению Сильдама, не хотят оказаться в ситуации прошлых выборов 2016 года, когда все заметные и яркие претенденты провалились в парламенте и пришлось в срочном порядке искать им замену. Ею в итоге оказалась еврочиновница Керсти Кальюлайд, которую никто до выборов президента не знал в политических кругах и экспертном сообществе, а «нашел» ее тогдашний спикер парламента Эйки Нестор.

Кто же теперь захочет такое же клеймо неудачника, убежден журналист: «Ратасу и Каллас сейчас нужно решить двойную задачу, если они хотят, чтобы президента выбрали уже в парламенте».

Во-первых, нужно найти кандидата, который будет для Эстонии хорошим президентом. Во-вторых, он должен поверить, что его в парламенте поддержат ведущие фракции центристов и реформистов, а также «Отечества» и Социал-демократической партии.

Без этого нет смысла участвовать в парламентском туре выборов, так как 68 голосов — минимум для избрания президента в эстонском парламенте Рийгикогу, считает Сильдам.