Тосно, Ленинградская область, 13 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Полицейские Ленинградской области разыскивают злоумышленников, которые обманным путем уговорили жительницу города Тосно оформить на себя кредиты и продать квартиру. Добычей злоумышленников в общей сложности стали 3,5 млн рублей. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Додонов Максим ИА Красная Весна Жительница Ленобласти продала квартиру и взяла кредиты поверив мошенникам

В полицию города Тосно обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, в конце июня ей с различных номеров звонили неизвестные, которые представлялись то сотрудниками банка, то сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что на её паспортные данные якобы пытались оформить кредит, поэтому необходимо снять все деньги и перевести их «на безопасные счета».

Затем пенсионерка оформила на себя несколько кредитов и перевела деньги на счета, которые ей назвали по телефону. После чего 7 июля женщине вновь позвонили с неизвестного номера: на этот раз злоумышленники убедили пенсионерку в необходимости продать её квартиру.

«Спустя два дня к ней пришел мужчина-риэлтор, с которым они направились к нотариусу, а после оформления сделки и получения 3 млн рублей, женщина перевела всю сумму на якобы безопасные счета. В итоге всех махинаций в общей сложности потерпевшая лишилась более 3,5 миллиона рублей», — рассказали в Главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Напомним, в мае текущего года жертвой мошенников стала жительница Санкт-Петербурга. 66-летняя горожанка также взяла кредиты и продала собственную квартиру. Общий ущерб от этого мошенничества оценили более чем в 11 млн рублей.