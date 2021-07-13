Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Марий Эл в течение дня и вечером 13 июля ожидаются грозы, ливни и град. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Yarnews.net Град в Ярославле

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

При грозе ветер может усилиться порывами до 15−20 м/с.

По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в этот день температура воздуха составляет +25… +30°С на всей территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранение жаркой погоды в Марий Эл синоптики прогнозируют до конца текущей недели. Не исключаются локально ливни и грозы. Также в течение недели на большей части территории Марий Эл сохраняется высокая степень пожарной опасности — четвертый класс.

Читайте также: В лесах Марий Эл сохраняется высокая пожарная опасность