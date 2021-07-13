Пенза, 13 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Владельцы гаражей, проживающие в Пензе, в связи с объявленной в стране с 1 сентября «гаражной амнистии», смогут в упрощенном порядке оформялять в собственность гараж и участок под ним, если права на эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. Этот вопрос поднимался 13 июля на совещании в мэрии.

Евгений Катышев Частные гаражи

По словам главы городской администрации Андрея Лузгина, в Пензе свыше 25 тыс. человек владеют гаражами и могут обратиться за легализацией своих объектов. Он поручил подумать над организацией предстоящей работы по приему документов, а с крупными гаражно-строительными кооперативами встретиться заранее, объяснить процедуру, сроки и порядок оформления. В соответствии с законодательством оформить объекты возможно в течение пяти лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне законопроект о гаражных объединениях внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Турчак. Законопроект вводит понятия: гаражный комплекс, гараж, место хранения транспортного средства (машино-место). Закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

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