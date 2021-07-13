Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM На Кронштадтском рейде в Финском заливе во вторник, 13 июля, состоялась первая дневная тренировка крупных кораблей — участников кронштадтской части Главного военно-морского парада, который будет проведён в День ВМФ, 25 июля.

Корабли в кильватерном строю в Кронштадте ВМФ России

Напомним, ранним утром 13 июля на Неве в центре Петербурга прошла первая тренировка кораблей малых и средних классов, которые примут участие в петербургской составляющей парада.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в кронштадтской тренировке были задействованы более 15 боевых кораблей различных классов, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий», дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов» и «Краснодар».

В ходе тренировки корабли и подлодки трижды проследовали назначенным курсом в составе тактических групп. Отрабатывались элементы движения с заданной скоростью по утвержденному курсу, вопросы организации связи при движении кораблей, организация передачи команд на маневрирование.

По итогам тренировки в ближайшие дни будет продолжена постановка в назначенные точки Кронштадтского рейда кораблей, назначенных для статического показа.

Читайте ранее в этом сюжете: Главком ВМФ оценил первую тренировку Главного военно-морского парада