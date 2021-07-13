Москва, 13 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль «Союз МС» на фоне Земли и орел с раскинутыми крыльями изображены на эмблеме экспедиции, в составе которой на МКС полетят два космических туриста из Японии. Изображение эмблемы космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин опубликовал 13 июля в своей группе в «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Мисуркин отправится на орбиту вместе с японским миллиардером Юсакой Маэдзавой и его помощником по бизнесу Йозо Хирано. Космонавт уточнил, что эмблему разработали дизайнер Алексей Тарапата и команда Маэдзавы.

На эмблеме есть фамилии всех членов экипажа, пилотируемый корабль «Союз МС» на фоне Земли, белый орёл и красное солнце — элемент японского флага. Птица напоминает о городе Орле, где вырос космонавт.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск корабля «Союз МС-20» с Мисуркиным и японскими туристами намечен на 8 декабря. Экипаж проведёт в полёте 12 суток, российский космонавт будет управлять кораблём.

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