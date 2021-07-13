Химки, Московская область, , 15:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость законодательного регулирования условий работы по сохранению исторической памяти и вовлечению в процесс ветеранских организаций.

«Потому что именно через личное участие ветеранов, прошедших путь в горячих точках — а сейчас ветеранов Великой Отечественной войны совсем мало осталось — нужно рассказывать об истории, и здесь роль общественных организаций очень большая. Поэтому нам важно, чтобы условия для этой работы также были созданы и через законодательное регулирование», — отметил Володин.

Спикер Госдумы посетил музей всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», его сопровождали председатель организации, генерал-полковник Борис Громов и первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

Володин отметил большой вклад «Боевого братства» в сохранение памяти о подвиге защитников Отечества, воинов, погибших в «горячих точках» и вооруженных конфликтах, и оказание помощи ветеранам и семьям погибших.

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