Пермь, 13 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2022 году из бюджета могут выделить беспрецедентные 2 млрд рублей на медикаменты для жителей, страдающих тяжелыми заболеваниями. С инициативой дополнительного финансирования выступил губернатор Дмитрий Махонин во время совещания с минздравом и Общероссийским народным фронтом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Лекарства

Глава края отметил, что в 2021 году для льготников с тяжелыми заболеваниями направлен из бюджета 1 млрд рублей. Власти приняли решение подготовить проект изменения в региональный бюджет на 2022 год, который бы учитывал выделение дополнительного 1 млрд рублей. «Таким образом, если мы убедим наших депутатов, уже в следующем году на обеспечение бесплатными медицинскими препаратами жителей Прикамья мы направим беспрецедентные 2 млрд рублей», — сказала губернатор.

Он заострил внимание на том, что необходимые соглашения с профильными ведомствами достигнуты. Двойное увеличение финансирования поможет тысячам людей с тяжелыми сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, имеющим генетические патологии. Стоимость некоторых лекарств для таких пациентов может достигать нескольких миллионов рублей. «Оставлять людей один на один с болезнью нельзя. Наша задача — помочь, и сделать это надо не для «галочки». Очень важно при этом правильно распорядиться средствами», — подчеркнул Махонин.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских в свою очередь заметила, чтопри сегодняшней эпидситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, нельзя забывать и об организации на достойном уровне плановой медицинской помощи. Люди болеют не только коронавирусом, но и другими заболеваниями, требующими лекарственного обеспечения. Общественники высоко оценили инициативу губернатора о допфинасировании на обеспечение медикаментами тяжелобольных жителей.