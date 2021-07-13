Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. По состоянию на 12 июля в Марий Эл вакцинировались от коронавируса 98 883 человека. Об этом сообщает ЦУР (Центр управления регионом) на своей странице в одной из социальных сетей.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Оба компонента препарата получили 66 983 жителя республики, полностью завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе поступила очередная партия вакцины от коронавируса в объеме 14,1 тыс. комплектов. В партию включена вакцина «Гам Ковид Вак» (Спутник V). Вся партия уже распределена по медицинским организациям республики.