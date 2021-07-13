В ярославском детском лагере прокомментировали инцидент с пьяной компанией
Борисоглебский, Ярославская область, 13 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Хулиганы, проникшие в детский лагерь «Орлёнок» в Ярославской области, сами разбили свою машину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в лагере.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 5 на 6 июля в лагерь проникла компания нетрезвых молодых людей и устроила дебош. Вожатые попытались выгнать хулиганов с территории. Позднее один из участников событий заявил, что сотрудники лагеря разбили его машину. Он написал заявление в полицию.
Заместитель директора уточнила, что сильно повредить машину вожатые не могли.
Также в лагере отметили, что все записи с камер есть. Там считают, что участники дебоша должны понести уголовную ответственность за то, что проникли на территорию детского лагеря.