Борисоглебский, Ярославская область, 13 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Хулиганы, проникшие в детский лагерь «Орлёнок» в Ярославской области, сами разбили свою машину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в лагере.

Антон Капралов Детский лагерь «Орленок»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 5 на 6 июля в лагерь проникла компания нетрезвых молодых людей и устроила дебош. Вожатые попытались выгнать хулиганов с территории. Позднее один из участников событий заявил, что сотрудники лагеря разбили его машину. Он написал заявление в полицию.

«Все склоняются к версии о том, компания, приехавшая в лагерь — она действительно была пьяная — они эту машину разбили либо до, либо после. И в целостности машины изначально никто не был уверен», — рассказали в лагере корреспонденту ИА REGNUM.

Заместитель директора уточнила, что сильно повредить машину вожатые не могли.

«Мальчики не ставили своей целью раскурочить автомобиль, потому что кидали камни весом 50 граммов максимум. У нас нет на территории булыжников альпийских, чтобы стекло разбить. Даже в социальных сетях люди отмечают, что это нужно было ломом бить, чтобы так повредить», — пояснили в лагере.

Также в лагере отметили, что все записи с камер есть. Там считают, что участники дебоша должны понести уголовную ответственность за то, что проникли на территорию детского лагеря.