Таллин, , 15:27 — REGNUM Большую часть нынешней территории стран Прибалтики российское государство получило по международным признанным договорам купли-продажи. Об этом юрист и политолог Юрий Городенко заявил Рен ТВ.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

Кроме того, напомнил он, за 50 лет советской «оккупации» в экономику Эстонии, Литвы и Латвии вливались огромные деньги. Все постсоветские годы промышленность, транзитные и портовые инфраструктура и различная недвижимость, созданные на заработанные СССР средства, продолжают приносить серьезную прибыль новым хозяевам.

Он добавил, что все три прибалтийские республики демонстративно не признают легитимность СССР. А это означает возврат к «статус-кво» до 1917 года. Применительно к Эстонии и Латвии это означает восстановление действия Ништадтского мирного договора 1721 года и Митавского соглашения 1795 года, а по отношению к Литве — Петербургской конвенции 1797 года.

Поэтому, считает Городенко, если официальные Рига, Таллин и Вильнюс продолжат требовать компенсацию за якобы «советскую оккупацию», Москва может выставить встречный счет за все время, пока Россия защищала и развивала эти территории в течение столетий.

Оценивая общие долги, которые Россия могла бы истребовать со стран бывшего СССР, Городненко назвал их эквивалентными 100 тысячам тонн золота.