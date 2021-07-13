Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Марий Эл поступила очередная партия вакцины от коронавируса в объеме 14,1 тыс. комплектов. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) на своей странице в социальной сети.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

В партию включена вакцина «Гам Ковид Вак» (Спутник V). Вся партия уже распределена по медицинским организациям республики.

В то же время, отметили в ЦУР, жители региона активно обсуждают вопрос нехватки препаратов для вакцинации и сложности с записью на прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев текущего года ЦУР обработал 8 843 сообщения, поступившие от жителей Марий Эл на различных платформах. Традиционно наиболее часто жителей региона волнуют дороги, благоустройство, услуги ЖКХ, общественный транспорт и социальное обслуживание.

Читайте также: Центр управления регионом обработал около 9 тыс. обращений жителей Марий Эл